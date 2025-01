Vier große Labels wollen neue Gruppen gründen

Mit Beginn des neuen Jahres kann man sich auf neue Meldungen aus der K-Pop-Szene freuen. Vier große Agenturen, JYP Entertainment, SM Entertainment, YG Entertainment und HYBE, wollen neue K-Pop-Gruppen gründen, die dann noch in diesem Jahr debütieren werden. Gleich am 20. Januar geht es los. Die Boyband KickFlip wird bei JYP debütieren. Es ist eine neue Boygroup nach etwa acht Jahren. Die letzte neue Gruppe bei dieser Firma waren die Stray Kids. Am 10. Januar wurden bereits Fotos von den Mitgliedern auf offizielle SNS-Kanäle hochgeladen. Genau um 18 Uhr am 20. Januar wird das erste Minialbum „Flip it, Kick it!“ offiziell veröffentlicht, und gleich am Abend gibt es dann noch Shows, wo sie sich genauer vorstellen wollen.

Am 24. Februar will Hearts2Hearts, eine Gruppe mit acht Mitgliedern, bei SM Entertainment debütieren. Die Sängerinnen haben bereits ein Ankündigungsvideo beim Konzert SMTWON Live 2025 gezeigt. Die Fans waren schon sehr angetan und können sie kaum erwarten.

YG hat im Dezember eine neue Gruppe angekündigt, aber noch nicht viel verraten. Der genaue Gruppenname und das Debütdatum soll noch später verkündet werden.

Auch HYBE bereitet das Debüt einer Gruppe vor. Sie veranstalten in verschiedenen Regionen auf der Welt Auditions und wollen so die Mitglieder für die neue Gruppe gewinnen.