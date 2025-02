BABYMONSTER wollen zusätzliche Konzerte veranstalten

ⓒ YG Entertainment

Die Girlgroup BABYMONSTER befindet sich derzeit auf einer Welttournee. Derzeit treten BABYMONSTER in asiatischen Ländern auf. Es wurde bekannt, dass sie in Malaysia und Taiwan zusätzliche Auftritte absolvieren wollten. Geplant sind vorerst Konzerte in Malaysia am 21. Juni und in Taiwan am 28. Juni. Dazu kommen dann noch Zusatzkonzerte. Damit werden die Sängerinnen im Rahmen ihrer ersten Worldtour 14 Städte besuchen und dabei 23 Konzerte veranstalten.

BABYMONSTER sind nicht einmal ein Jahr alt, aber schon jetzt so berühmt, dass sie eine Welttournee in einer solchen Größenordnung veranstalten können.

BABYMONSTER sind derzeit weiter beliebt mit ihrem ersten regulären Album „DRIP“, das sie im letzten Jahr auf den Markt gebracht haben.