Welcher neue Song wird die erste Nummer eins werden?

Nun ist das Jahr schon fast einen Monat alt und neue Songs werden der Reihe nach herausgegeben. Die Musikvertreter sind nun sehr gespannt, welches Lied von welchem Sänger, das im neuen Jahr 2025 veröffentlicht wurde, als erstes den Spitzenplatz der Musikcharts erreichen wird.

In den Melon Charts, die am 20. Januar veröffentlicht wurden, steht G-Dragon mit “Home Sweet Home“ auf dem ersten Platz. Weitere Lieder auf dieser Rangliste sind „APT“ von Rose, „Whiplash“ von aespa, „I’m Firefly“ von Hwang Garam und weitere. Es handelt sich aber ausschließlich um Lieder, die im letzten Jahr veröffentlicht wurden.

Gute Chancen hat die Gruppe IVE. Sie wird am 3. Februar ihre dritte EP veröffentlichen, aber davor haben sie bereits das Lied “Rebel Heart“ herausgegeben. In nur vier Tagen erreichte das Lied den 21. Platz der Melon Charts. Am 19. Januar konnte man es auf Platz acht sehen.

Aber auch BOYNEXTDOOR sind sehr eifrig. Das Lied „If I say, I love You“, das sie am 6. Januar herausgegeben haben, kam gleich auf Platz 16 von Melon Charts und in unseren Charts steht das Lied schon auf Platz zwei.

Jisu von Blackpink hat außerdem ihr Comeback für den 14. Februar angekündigt. Dann wird es bestimmt weitere Veränderungen in den Charts geben.