Jisu von Blackpink will international aktiv werden

Jisu, Mitglied der Girlgroup Blackpink, will nun richtig internationalen Aktivitäten nachgehen. Am 29. Januar hat das Label Warner Records auf sozialen Netzwerken verkündet, dass es mit der Künstlerin Jisu einen Vertrag geschlossen hat. Diese Nachricht wurde von vielen Medien sogleich berichtet. Billboard schrieb gleich im Anschluss, dass Jisu ihre Soloaktivitäten bei Warner Records beginnen wird. Daraufhin antwortete Jisu, dass sie als Blackpink-Mitglied so viel Aufmerksamkeit bekommen habe, nun sei sie sehr froh und glücklich, ihre Karriere bei Warner Records fortsetzen zu können.

Das nächste Werk soll auch in Kürze auf den Markt kommen. Am 14. Februar will sie ihr erstes Solo-Minialbum „Amortage“ herausgeben. Es ist erstmals wieder nach zwei Jahren ein Solowerk. Vor zwei Jahren hatte sie ihren ersten Solosong „Flower“ veröffentlicht, der sehr beliebt war.

Auch andere Blackpink-Mitglieder sind derzeit solo aktiv und beliebt. Rose sorgt derzeit mit ihrem Lied „APT“ für Furore, Jennie hat auch ein neues Werk herausgebracht. Lisa will sich den Monat März für ein weiteres Werk vornehmen.