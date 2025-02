G-Dragon begeistert Frankreich

ⓒ Galaxy Corporation

Der Sänger G-Dragon hat wieder mal einen legendären Auftritt hinter sich gebracht.

Am 23. Januar fand das Solidaritätskonzert „Operation Gelbe Münzen“ statt, zu dem auch der koreanische Sänger G-Dragon eingeladen war. Die Bühne war so geschmückt wie die erste Szene im Musikvideo zu seinem Lied „POWER“. Das Bühnenkostüm war toll, die Performances noch besser, so dass die Anwesenden sehr angetan waren. Nach dem Lied „POWER“ kam auch sein Bigbang-Kollege Taeyang auf die Bühne. Die französischen Fans waren gleich aus dem Häuschen und jubelten ihren Idolen kräftig zu. Die beiden Sänger trugen dann “Home Sweet Home“ und „Good Boy“ vor.

Die Fans sangen alle Lieder lauthals mit, und so war das Konzert ein voller Erfolg.