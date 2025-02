BOYNEXTDOOR zwei Wochen in Folge in Billboard Charts vertreten

ⓒ KOZ Entertainment

Die koreanische Gruppe BOYNEXTDOOR ist schon 19 Tage lang auf Platz eins von Apple Music Korea vertreten. Aber die Jungs sind nicht nur in diesen Charts, sondern auch bei Billboard zu sehen. Denn in den US-Billboard Global stehen sie schon zwei Wochen hintereinander.

Am 28. Januar hat US-Billboard die jüngsten Charts veröffentlicht, und demnach steht die Digital-Single der koreanischen Band „If I say, I love you“ auf Platz 131. Die Single ist bereits international beliebt, das kann man auf globalen Ranglisten gut erkennen. Das Lied stand am 20. Januar auf dem Spitzenplatz von Spotify Daily Viral Song von Japan und hält sich bis jetzt in den oberen Rängen. Dieses Ergebnis hat im neuen Jahr von allen K-Pop-Gruppen nur BOYNEXTDOOR geschafft.

Aber nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland kommen die Sänger bei den Musikliebhabern gut an. In verschiedenen koreanischen Musikcharts kann man BOYNEXTDOOR mit ihrem neuen Song auf guten Plätzen sehen.