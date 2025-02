ⓒ ODD ATELIER

Jennie von der Girlgroup BLACKPINK hat am 31. Januar ihre neue Single "Love Hangover" veröffentlicht.





Es handele sich um eine Vorabveröffentlichung aus ihrem Album "Ruby", das am 7. März erscheinen werde, wie ihre Agentur OA Entertainment bekannt gab.





Das Lied singt sie zusammen mit dem amerikanischen Singer-Songwriter Dominic Fike. Darin geht es um das Gefühlschaos aufgrund der Anziehungskraft einer unwiderstehlichen aber toxischen Person.





"Ruby" zeige Jennies unendliches musikalisches Potenzial, da die 15 Lieder des Albums verschiedene Genres umfassten.





Sie arbeitete außerdem für das Album mit verschiedenen internationalen Künstlern wie Childish Gambino, Doechii, Dua Lipa, FKJ and Kali Uchis zusammen.





Die Veröffentlichung des Albums wird im März mit der Show "The Ruby Experience" in Los Angeles, New York und Incheon gefeiert.