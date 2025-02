Neurowissenschaftler und Wissenschaftskommunikator, Dr. Dong-Seon Chang

ⓒ Dr. Dong-Seon Chang

Die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse spielt eine entscheidende Rolle in unserer heutigen Gesellschaft, in der technologische Fortschritte und neue Forschungsergebnisse den Alltag prägen. Ein Experte auf diesem Gebiet ist der Neurowissenschaftler Dr. Dong-Seon Chang, der enge Verbindungen zu Deutschland hat.





In diesem Gespräch spricht er über seine Arbeit als Wissenschaftskommunikator und seine Herangehensweise an die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte. Außerdem erzählte er uns, wie seine Kindheit in Deutschland seinen Werdegang beeinflusst hat und warum er sich später erneut für ein Studium in Deutschland entschied.