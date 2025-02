LE SSERAFIM trotz Pause weiter beliebt

ⓒ SOURCE MUSIC

Die Girlgroup LE SSERAFIM macht derzeit eine Pause. Ihrer Beliebtheit tut das aber keinen Abbruch.

Laut der Bekanntgabe von Spotify am 1. Februar wurde das Lied „CRAZY“ aus dem vierten Minialbum vom letzten August über 285 Millionen mal gehört, das Lied aus dem Debütalbum “Sour Grapes“ über 234 Millionen Mal.

In „CRAZY“ geht es um die Gefühle, die man empfindet, wenn man eine Person, nach der man sprichwörtlich verrückt ist, getroffen hat. Der Refrain sitzt gleich im Ohr. Daher stieg das Lied gleich nach der Veröffentlichung in die „Hot 100“ und auch in die britischen Official Charts ein.

Das Lied „Sour Grapes“ wurde von einer Äsop-Fabel inspiriert. Im Lied wird die Neugier nach der Liebe zum Ausdruck gebracht.

Aber nicht nur diese Lieder sind beliebt. „Antifragile“, „Perfect Night“, “Fearless”, “Unforgiven” und weitere haben längst die 200-Millionen-Marke überschritten. „Antifragile“ wurde bei Spotify bereits über 500 Millionen Mal abgerufen.