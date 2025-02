THE BOYZ veranstalten in Seoul Konzert

ⓒ One Hundred Label

Die Gruppe THE BOYZ hat drei Tage lang ihre Fans begeistert. Vom 31. Januar bis zum 2. Februar gaben sie Fankonzerte in Seoul. Der Auftritt am 2. Februar wurde sogar live übertragen, so dass auch die Fans weltweit die Performances der Jungs miterleben konnten.

Begonnen wurde das Konzert mit dem Debütsong „Boy“, danach folgten Hitsongs wie „Nectar“, „Re-Wind“, „Thrill Ride“. „Watch it“ und weitere. Es war ein richtiges Fankonzert. Daher waren viele Events vorbereitet worden, an denen die Fans mitwirken konnten. Diese waren besonders begeistert, als ihre Idole Lieder von Sängerkollegen vortrugen.

Am Ende der Veranstaltung sangen sie dann „Last Kiss“ und White“ und sagten, dass sie die Zeit mit ihren Fans sehr genossen hätten. Ganz zum Schluss verrieten sie den Fans noch ein Geheimnis. Sie würden sich nämlich gerade auf ein Comeback im März vorbereiten. Über diese Neuigkeit haben sich die Fans natürlich sehr gefreut.

Ende Februar wird es zunächst noch Fankonzerte in Japan geben.