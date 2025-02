IVE melden sich mit neuem Album zurück

ⓒ STARSHIP Entertainment

IVE sind zurück. Wieso zurück, waren sie denn überhaupt mal weg? Sie waren zwar eigentlich ständig aktiv. Aber ganz offiziell haben die Sängerinnen das neue Album, es ist ihr drittes Minialbum, am 3. Februar auf den Markt gebracht. Das Lied „Rebel Heart“ wurde allerdings schon vor der offiziellen Albumveröffentlichung vorgestellt und sie haben damit in mehreren Musiksendungen bereits den Spitzenplatz erobert. Insgesamt gab es schon sechs Spitzenplatzierungen vor der offiziellen Herausgabe.

Nun wollen die Girls mit dem Lied „ATTITUDE“ aus dem neuen Album „IVE EMPATHY“ die Szene aufmischen. Es ist ein fröhliches Lied, IVE sind daher zuversichtlich, dass die Fans es gleich mögen werden.

Das Lied „Rebel Heart“ rangiert übrigens nicht nur in der Heimat an der Spitze verschiedener Charts, auch in den amerikanischen Billboard-Charts sind sie hervorragend platziert.