Boygroup Tomorrow X Together (TXT) erhält zwei weitere Gold-Auszeichnungen von US-Verband RIAA

ⓒ Big Hit Music

Die Boygroup Tomorrow X Together (TXT) hat in den USA weitere Gold-Auszeichnungen erhalten.





Damit hat die Gruppe von der Recording Industry Association of America (RIAA) bereits dreimal den Gold-Status zuerkannt bekommen.





Am Donnerstag wurde im Internetauftritt des Verbands der US-Plattenindustrie bekannt gegeben, dass die Lieder "0X1=Lovesong (I Know I Love You) feat. Seori" und "Blue Hour" mit dem Erreichen der Marke von 500.000 verkauften Einheiten die Gold-Auszeichnung erhalten würden.





Die nächste Stufe wäre die Platin-Auszeichnung für eine Million verkaufte Einheiten, Mehrfach-Platin für zwei Millionen Verkäufe und Diamant-Status für das Erreichen der Zehn-Millionen-Marke bei den Verkäufen.





Unterdessen wird die fünfköpfige Gruppe vom 7. bis 9. März Konzerte in Incheon geben. Diese markieren den Beginn ihrer Welttournee, die sie in mehrere Städte in Europa und Asien führen wird. Unter anderem sind Auftritte in London, Berlin, Paris, Amsterdam, Osaka, Tokio und Macau geplant.