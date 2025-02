Trottsänger Song Dae-kwan mit 79 Jahren verstorben

ⓒ YONHAP News

Am vergangenen Freitag (7. Februar) ist der bekannte Trottsänger Song Dae-kwan verstorben.





Der Sänger, der 1975 mit "Sunny Day" seinen größten Hit hatte, wurde 79 Jahre alt.





Am Donnerstag habe er in die Notaufnahme gebracht werden müssen, nachdem sich sein Gesundheitszustand plötzlich verschlechtert habe. Am Freitagmorgen sei er dort an einem Herzinfarkt gestorben, teilte seine Familie mit.





Song debütierte 1967 mit "The Kind Man", wurde einem breiten Publikum aber erst 1975 mit "Sunny Day" bekannt. Zwischenzeitlich lebte er in den USA, nachdem in Südkorea immer mehr Theatershows gestrichen worden waren, die damals eine wichtige Einnahmequelle für Sänger waren.





1989 kehrte er in sein Heimatland zurück und konnte seine Musikkarriere mit dem Lied "Because of Love" wieder aufleben lassen.





Es folgten noch zahlreiche weitere Hits und Song zählte in den 1980er- und 90er Jahren zu den "großen Vier" der Trottszene neben Tae Jin-ah, Hyun Cheol und Seol Woon-do.





Der Verstorbene sollte ursprünglich noch in dieser Woche in der beim älteren Publikum beliebten Musiksendung "Gayo Mudae" bei KBS auftreten. Den Auftritt habe er wegen gesundheitlicher Probleme aber bereits absagen müssen, hieß von Seiten des Senders.