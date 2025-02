G-Dragon Headliner bei HITC LA 2025

ⓒ Galaxy Corporation

G-Dragon wird im Mai am Festival „Head In the Clouds Los Angeles 2025“ als Headliner teilnehmen. Am 31. Mai und am 1. Juni wird er dort auf der Bühne stehen und das ausländische Publikum an seiner musikalischen Welt teilhaben lassen.

Das Festival gibt es schon seit einigen Jahren. Die Veranstalter wollen damit vor allem Künstlern aus Asien eine Auftrittsmöglichkeit in den USA geben. G-Dragon, in Südkorea ein Superstar, wird bei der diesjährigen Veranstaltung auf der Hauptbühne stehen.

Aber nicht nur G-Dragon, sondern auch die Gruppen 2NE1, DPR IAN und DPR CREAM werden mit von der Partie sein.

G-Dragon hatte unlängst ein neues Album angekündigt, es wird sein drittes reguläres Album sein. „Übermensch“ wird am 25. Februar erscheinen. Sein letztes Album hatte er vor elf Jahren und fünf Monaten herausgegeben.