RESCENE setzen mit neuem Album zum nächsten Entwicklungsprung an

ⓒ THE MUZE ENTERTAINMENT

Die Gruppe RESCENE hat sich am 5. Februar mit ihrem zweiten Minialbum zurückgemeldet. „Glow Up“ steht nicht nur für äußerliche Veränderungen, es reflektiert auch den Werdegang der Sängerinnen, das heißt, wie sie sich musikalisch weiterentwickelt haben.

RESCENE bedeutet übrigens, dass sie sich mittels schöner Düfte verschiedene Situationen wieder ins Gedächtnis rufen wollen. Jeder kennt das Phänomen, man nimmt plötzlich einen bestimmten Duft wahr und kann ihn mit einer konkreten Erinnerung verknüpfen. Frische Düfte, und bei RESCENE sind es Lieder, bietet das Album reichlich.

Das Titellied „Glow Up“ kommt mit einer träumerischen Melodie daher und der beeindruckende Refrain sitzt gleich im Ohr. Das Album umfasst dann noch vier weitere Lieder.

RESCENE debütierte im letzten Jahr und hat in der kurzen Zeit schon einiges erreicht. Mit ihrem ersten Minialbum schafften sie es auf die US-Billboard-Liste der besten K-Pop-Alben von 2024. Das Lied „Love Attack“ wurde sogar von Grammy.com zu den zehn K-Pop-Liedern gezählt, die im Jahr 2024 die Musikszene bereichert hätten. Der Name RESCENE taucht außerdem in weiteren internationalen Ranglisten auf. Bis zu ihrem ersten Bühnenjubiläum verbleiben nur noch wenige Tage. Die Sängerinnen sind jedenfalls hochmotiviert und wollen ihr Jubiläum gebührend feiern.