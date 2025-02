Soundberry Theater wird Ende März veranstaltet

ⓒ Soundberry Festa

Am 22. und 23. März steigt in der KBS Arena das Soundberry Theater Musikfestival. Die Teilnehmer der Veranstaltung wurden bereits bekannt gegeben.

Laut den Veranstaltern wurden Interpreten eingeladen, die Lieder vortragen können, die eine warmherzige und fröhliche Atmosphäre verbreiten. Gewünscht sind demnach Lieder, die gut zum Frühling passen und zugleich die Spätwinterkälte vergessen lassen können.

Wer kann wohl diese Anforderungen erfüllen? Es sind 10cm, Roy Kim, I.M., n.Flying, ONEWE und noch einige weitere Musiker.

Folgender Ablauf ist geplant. Am ersten Tag werden Sänger auf die Bühne treten, die über eine besonders romantische Stimme verfügen und Frühlingslieder in schöner Weise vortragen können. Roy Kim ist schon das dritte Jahr in Folge bei diesem Festival dabei und wird auch am ersten Tag verschiedene Lieder vortragen. 10cm, der bei Musikfestivals auch niemals fehlen darf, darf als letzter Teilnehmer ran und soll für ein unvergessliches Ende von Tag eins sorgen.

Am 23. März geht es mit einer Reihe von talentierten Musikern weiter. I.M, Mitglied von Monsta X, der jüngst auf seiner Solo-Konzerttournee in verschiedenen Regionen zu Gast war, ist ebenfalls dabei. Seine Fans sind schon sehr gespannt auf den Auftritt. Aber auch die Gruppen ONEWE und n.Flying haben sich in die Teilnehmerliste eingetragen.

Der Vorverkauf der Tickets hat bereits am 7. Februar begonnen.