aespa erhält “Billboard’s Women in Music 2025

ⓒ SM Entertainment

Die koreanische Gruppe aespa wurde von Billboard zur Gruppe des Jahres ernannt.

Am 12. Februar hat Billboard die „Billboard’s Women in Music 2025“ bekannt gegeben und die einzelnen Preisträger je Kategorie vorgestellt. Demnach hat die Gruppe aespa den Preis für die Gruppe des Jahres (Group of the Year) erhalten.

Im letzten Jahr waren die Sängerinnen mit den Liedern „Supernova“, „Armageddon“ und „Whiplash“ beliebt und die Beliebtheit dieser Lieder setzt sich auch mit Beginn des neuen Jahres fort.

Billboard kommentierte, dass die Gruppe aespa innovative Erfolge erzielt habe und auch international als K-Pop-Gruppe Einfluss ausüben würde. Daher gebühre dieser Preis den Sängerinnen.

Der Billboard’s Women in Music Preis wird jedes Jahr an Sängerinnen vergeben, die für Innovation und Änderungen gesorgt haben. Die Preisverleihung wird in diesem Jahr am 29. März in Los Angeles erfolgen. aespa will an der Veranstaltung teilnehmen und auch verschiedene Performances zeigen.

Die Sängerinnen befinden sich derzeit auf ihrer zweiten Worldtour und besuchen Nordamerika und Europa.