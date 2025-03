CRAVITY beenden Japan-Konzert erfolgreich

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die K-Pop-Group CRAVITY hat am 10. und 11. Februar in Osaka und am 14. und 15. Februar in Tokio Konzerte veranstaltet. An den vier Tagen hatten sie insgesamt sechs Auftritte absolviert.

Die japanischen Fans waren begeistert. Das letzte Konzert der Gruppe liegt etwa acht Monate zurück, und die Fans waren sehr erfreut, dass sie nicht so lange auf ihre Idole warten mussten.

Die Sänger hatten für ihre Fans reichlich Programm vorbereitet. Sie begannen mit dem Song „JUMP“ und danach folgten gleich „POW“ und „Mammoth“ mit tollen Performances. CRAVITY begrüßten dann die Anwesenden auf Japanisch, wovon die Fans sehr angetan waren. Danach trugen sie das Lied „SCORCH“ vor, das im zweiten Minialbum für Japan enthalten ist und erst am 26. März im Nachbarland veröffentlicht werden sollte. Die Fans waren gleich alle ganz aus dem Häuschen.

Es wurden viele Hitsongs vorgetragen, nicht nur Koreanische, sondern auch auf Japanisch gesungene, die sich auf früheren Alben für den japanischen Markt finden lassen. Und zwischendurch gab es noch Talkshows mit den Fans und die Besucher konnten dann auch noch Videos sehen, die CRAVITY extra für die Veranstaltungen arrangiert hatten.

Wenn das neue Album für den japanischen Markt erscheint, wollen die Sänger verschiedene Aktivitäten im Nachbarland durchführen.