Projektleiterin von PASCH Korea Sophie Marelja

Bildung ist nicht nur das Fundament einer Gesellschaft, sondern auch eine Investition in die Zukunft. Mit diesem Leitgedanken setzt sich das Goethe-Institut in Korea dafür ein, die deutsche Sprache im Bildungssystem zu stärken und ihr eine größere Präsenz zu verleihen.





ⓒ PASCH Korea

Ein zentrales Projekt in diesem Kontext ist die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH), die den Deutschunterricht an Schulen fördert und zugleich den interkulturellen Austausch sowie die Vernetzung im Bildungsbereich intensiviert. Sie sprach über ihre Eindrücke nach den ersten drei Monaten in Korea, die Schwerpunkte der PASCH-Initiative und den aktuellen Stand der PASCH-Schulen im Land.