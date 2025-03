Neue Girlgroup von SM Entertainment feiert Debüt

ⓒ SM Entertainment

SM Entertainment hat erstmals seit aespa im Jahr 2020 wieder eine Girlgroup an den Start gebracht.





Hearts2Hearts heißt die Gruppe und sie brachte zum Debüt am Montag die Hoffnung zum Ausdruck, mit den Fans weltweit in Kontakt treten zu können.





Bei einem Pressetermin in Seoul wurde die Debüt-Single "The Chase" vorgestellt und die Mitglieder ließen ihre Begeisterung darüber erkennen, endlich in die K-Pop-Szene eintreten zu können.





Auf diesen Moment hätten sie so lange gewartet und sie seien unglaublich froh, sagte das aus Indonesien stammende Mitglied Carmen.





Auch die Anführerin der Girlgroup, Jiwoo, meinte, dass sie es kaum glauben könne. Die Gruppe wolle weiterhin so hart arbeiten wie bislang.





Der Name der Gruppe Hearts2Hearts steht stellvertretend für die Mission, mit den Fans weltweit durch Musik zu kommunizieren, die von Emotionen und von Herzen kommenden Botschaften geprägt ist.





Insgesamt umfasst die Gruppe acht Mitglieder - neben Jiwoo und Carmen sind dies Yuha, Stella, Juun, A-na, Ian und Ye-on. Darunter ist Carmen das einzige ausländische Mitglied.





Eine Gruppe mit mehr als fünf Mitgliedern hat es bei SM Entertainment seit 18 Jahren nicht mehr gegeben. Zuletzt war dies bei der Gruppe Girl´s Generation der Fall, die ebenfalls achtköpfig war und nach Worten Carmens aufgrund des einzigartigen Charmes aller Mitglieder auch als Inspiration dient.





"The Chase" enthält zwei Stücke und im Titelsong geht es um Selbstbewusstsein, Neugier und Erwartungen für die Zukunft.