Zerobaseone landet erneut Millionenseller

ⓒ WAKEONE

Die Boygroup Zerobaseone hat erneut einen Millionenseller gelandet.





Von der aktuellen EP wurden schon am Veröffentlichungstag am Montag eine Million Exemplare verkauft, teilte ihre Agentur WakeOne Entertainment am Dienstag mit.





Genauer gesagt seien es 1,01 Millionen Kopien, die von der neuen EP "Blue Paradise" verkauft werden konnten, erklärte die Agentur und berief sich auf Daten des Musikchart-Dienstes Hanteo Chart.





Damit wurden von allen fünf Alben der Band mindestens eine Million Stück verkauft. Zerobaseone hatte im Juli 2023 debütiert.