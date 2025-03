ⓒ Big Hit Music, THE BLACK LABEL

Die Lieder "Who" von Jimin und "APT." von Rose waren im zweiten Halbjahr auf Spotify die am meisten gestreamten K-Pop-Lieder.





Das teilte Spotify am Dienstag mit.





Hinter den beiden folgte Jennie von Blackpink mit "Mantra", "Chk Chk Boom" von Stray Kids und "Be Mine" von Jimin machten die Top-Fünf komplett.





Unter den ersten 30 befanden sich zehn Lieder von BTS-Mitgliedern, womit ihre starke internationale Präsenz erneut bewiesen wurde. Neben Jimins Hits zählten dazu auch "Running Wild", "I'll Be There" und "Super Tuna" von Jin sowie "Winter Ahead" und "White Christmas" von V.





Auch Rose ist mehrfach vertreten, und zwar zusätzlich noch mit "Number One Girl" und "Toxic Till the End". Stray Kids waren mit vier Liedern unter den ersten 30, Kiss of Life und Enhypen konnten jeweils zwei Lieder auf der Liste platzieren.





Auch Newcomer mischen bereits vorne mit, Babymonster waren ebenfalls mit zwei Liedern vertreten, Meovv mit einem Lied.