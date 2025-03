J-Hope von BTS und IVE werden Headliner bei Lollapalooza Berlin

ⓒ Big Hit Music, STARSHIP Entertainment

Im Juli können sich deutsche Fans von K-Pop-Musik auf Auftritte von koreanischen Stars freuen. Es wurde bekannt, dass J-Hope von BTS und die Girlgroup IVE beim Musikfestival Lollapalooza Berlin als Headliner dabei sein werden. Das Festival ist für den 12. und 13. Juli geplant.

Lollapalooza wurde 1991 in Chicago zum ersten Mal ausgetragen. Inzwischen hat es sich zu einem der renommiertesten Musikfestivals auf der ganzen Welt entwickelt und in diesem Sommer soll es in Berlin veranstaltet werden.

IVE hat bereits Erfahrung mit Lollapalooza. Denn im August letzten Jahres standen die Sängerinnen in Chicago auf der Bühne. Sie sangen damals elf Lieder, der gesamte Auftritt dauerte etwa 45 Minuten. Die Anwesenden waren begeistert. Allerdings werden IVE nicht nur in Berlin auf der Bühne stehen, denn nach dem Auftritt in der deutschen Hauptstadt kann man sie auch am 20. August in Paris erleben.

J-Hope von BTS hat endlich seinen Wehrdienst beendet und will wieder als Musiker aktiv werden. Zuerst einmal ist im März eine Digital-Single geplant. Er will auch auf Welttournee gehen. Im Juli wird er dann mit IVE und vielen anderen weltberühmten Musikern am Lollapalooza in Berlin teilnehmen.