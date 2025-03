ZEROBASEONE kehren mit neuem Album zurück

ⓒ WAKEONE

Die Boygroup der fünften Generation ZEROBASEONE ist mit einem neuen Album zurückgekehrt. Am 24. Februar um 18 Uhr wurden alle Lieder aus dem fünften Minialbum „Blue Paradise“ veröffentlicht. Damit gibt es nach etwa sechs Monaten wieder mal ein Werk der Gruppe.

Das Album will die Botschaft vermitteln, dass auch traurige Momente zum Leben gehören. Wir geben uns trotz schwierigen Situationen Mühe und das ist das Bedeutungsvolle am Leben. Die verschiedenen Gefühle des Lebens werden also in insgesamt sechs Liedern im Album zum Ausdruck gebracht.

Ob die Jungs auch mit ihrem fünften Album den Titel „Million Seller“ erhalten werden, bleibt mit Spannung abzuwarten.