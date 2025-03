Netflix setzt verstärkt auf K-Content

ⓒ NETFLIX

Der Streaming-Riese Netflix investiert zunehmend in koreanische Inhalte. Laut einer aktuellen Analyse machte K-Content im Jahr 2024 etwa 6,48 Prozent des globalen Netflix-Budgets aus. Bis 2030 könnte dieser Anteil auf bis zu 15 Prozent steigen, so das Medienforschungsinstitut K-EnterTechHub.

Netflix plant von 2023 bis 2026 Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar in koreanische Produktionen. Die wachsende Nachfrage nach K-Content spiegelt sich in einem Anstieg des Anteils koreanischer Inhalte auf der Plattform wider – von 2 Prozent im Jahr 2020 auf 6,8 Prozent im Jahr 2024. Damit zählt K-Content nach englischen und spanischen Produktionen zu den gefragtesten Inhalten auf der Plattform.

Ein Grund für den weltweiten Erfolg koreanischer Serien liegt in ihrer hohen Vielfalt, da sie meist als eine Staffel produziert werden. Dennoch durchbricht Netflix diese Tradition zunehmend mit mehrere Staffeln umfassenden Formaten wie es etwa bei international gefeierten Serie Squid Game der Fall ist.

Laut K-EnterTech Hub wird die Bedeutung koreanischer Inhalte in der globalen Unterhaltungsindustrie weiter zunehmen. Neben Streaming-Diensten profitieren auch andere digitale Formate wie Webtoons und K-Pop von dieser Entwicklung und tragen dazu bei, den kulturellen Einfluss Südkoreas weltweit auszubauen.