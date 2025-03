Lisa von BLACKPINK tritt als erste K-Pop-Künstlerin bei Academy Awards auf

ⓒ LLOUD

Lisa, das weltweit gefeierte Mitglied von BLACKPINK, ist als erste K-Pop-Künstlerin bei den Academy Awards aufgetreten. Die 97. Verleihung der Oscars fand am 2. März (Ortszeit) im Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles, statt.





Die Sängerin trat im Rahmen einer Hommage an die James Bond-Filmreihe auf und präsentierte den Song Live and Let Die aus dem gleichnamigen 007-Film. In einem eleganten schwarzen Kleid zog sie mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und beeindruckenden Bühnenpräsenz die Aufmerksamkeit auf sich.





Neben Lisa standen auch die US-Rapperin Doja Cat und die britische Singer-Songwriterin Raye auf der Bühne. Ursprünglich hatten Fans spekuliert, dass sie ihre gemeinsame Single Born Again aufführen würden. Stattdessen präsentierte Doja Cat Diamonds Are Forever und Raye Skyfall, die ebenfalls bekannte Songs aus der „James Bond"-Reihe sind.





Lisa bekam für ihren Auftritt stürmischen Applaus und damit nicht nur als K-Pop-Star, sondern auch als asiatische Musikerin auf einer der weltweit größten Bühnen große Anerkennung. Dieser Moment wird als Meilenstein in ihrer Karriere und in der internationalen Musikszene gefeiert.