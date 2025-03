Billlie beendet erfolgreich Welttournee und begeistert Fans weltweit

ⓒ MYSTIC STORY

Die K-Pop-Band Billlie hat mit ihrer ersten Welt-Tournee nicht nur Europa und Nordamerika begeistert, sondern auch in Asien und Ozeanien große Begeisterung ausgelöst. Nach dem Abschluss der Tour in Japan, blicken sie auf eine erfolgreiche Reise durch sieben Städte in Asien und Ozeanien zurück.





Am 28. Februar fand das letzte Konzert der Billlie World Tour 'Our FLOWERLD (Billlie've You)' ASIA & OCEANIA in Yokohama, Japan, statt. Nachdem die Gruppe bereits 2024 durch Europa und Nordamerika getourt war, führte sie die Tour schließlich durch insgesamt 30 Städte weltweit. Am 29. März wird die Reise mit einem abschließenden Konzert in Seoul ihren Höhepunkt finden. Es war Billlies erste Welt-Tournee, die mit herausragenden Auftritten die Herzen ihrer Fans weltweit eroberte.





In Japan präsentierte die Gruppe ihre bekanntesten Songs wie RING ma Bell (what a wonderful world), DOMINO ~ butterfly effect und GingaMingaYo (the strange world) alle auf Japanisch, was die Fans vor Ort besonders begeisterte.





Billlie bedankte sich herzlich bei den Fans, den Belllie've, für die kontinuierliche Unterstützung während der Tour. In einer Erklärung hieß es: „Dank Belllie've konnten wir in so vielen Regionen auftreten – von Europa über Nordamerika bis Asien und Ozeanien. Diese Tour wird uns immer in Erinnerung bleiben und ist das größte Geschenk, das wir bekommen haben. Wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung und werden unser Bestes geben, um euch bald wiederzusehen.“





Das letzte Konzert der Tour wird am 29. März in Seoul im Shinhan Card SOL Pay Square Live Hall stattfinden, wo Billlie ihren Fans ein unvergessliches Erlebnis bieten wird.