Bong Joon-hos „Mickey17“ übertrifft nach vier Tagen Eine-Million-Marke

Der neue Film von Bong Joon-ho, Mickey17, hat an seinem ersten Wochenende rund 980.000 Zuschauer angelockt und sich den ersten Platz der Kinocharts gesichert. Bereits am 3. März übertraf der erste Sci-Fi-Film des Regisseurs die Eine-Million-Marke, was auf einen weiteren Erfolg hindeutet.





In Mickey17 spielt Robert Pattinson die Hauptrolle als Mickey, ein sogenanntes Expandable, das nach dem Tod bei jeder Mission wieder neu erschaffen wird. Obwohl es Bong Joon-hos erster Versuch im Sci-Fi-Genre ist, besticht der Film durch seinen einzigartigen Humor und seine sozialen Botschaften, was ihm viel Anerkennung eingebracht hat.





Auf dem zweiten Platz landete Captain America: Brave New World, der insgesamt 1,55 Millionen Zuschauer verzeichnete, während The Exorcism Records mit 273.200 Zuschauern den dritten Platz belegte.





Mit einer aktuellen Reservierungsrate von 52,8 Prozent bleibt Mickey17 auch für die kommenden Wochenenden weiterhin sehr vielversprechend.