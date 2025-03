Lee Chang-sub erobert mit erstem Essay Bestseller-Listen

ⓒ Fantagio

Der Sänger und Musicaldarsteller Lee Changsub hat mit seinem ersten Essay "Eine angemessene Person" (koreanischer Originaltitel: 적당한 사람) bereits vor der Veröffentlichung einen beeindruckenden Erfolg erzielt. Laut einer Ankündigung seines Managements, Fantagio, stieg das Buch, das am 25. Februar erschienen ist, auf Anhieb an die Spitze der Bestseller-Listen. In der dritten Februarwoche belegte es Platz 1 der wöchentlichen Aladin-Bestenliste und auch bei Yes24 und Kyobo Book Center sicherte es sich einen Spitzenplatz.





In Essay Eine angemessene Person reflektiert Lee Chang-sub über seine Erlebnisse und die Herausforderungen, die er als Sänger, Musicaldarsteller und Entertainer in verschiedenen Bereichen gemeistert hat. Das Essay beleuchtet die Geduld und Anstrengungen, die nötig waren, um eine ausgewogene Balance zwischen Übermaß und Mangel zu finden – eine Herangehensweise, die er als „angemessen“ bezeichnet.





Neben seinen beruflichen Erfahrungen gibt Lee Chang-sub auch persönliche Einblicke und teilt Gedanken über alltägliche Momente sowie über die Inspiration, die er in der Natur findet. Zur Veröffentlichung seines Buches plant er ein Fanmeeting in Seoul und eine Signierstunde am 1. April.