Der Film "Pa-gwa" (koreanisch 파과, internationaler Titel: The Old Woman with the Knife), basierend auf dem Bestseller von Ku Byeong-mo, wurde für die 75. Berlinale in der Sektion Berlinale Special ausgewählt. Unter der Regie von Min Gyu-dong erzählt der Film die packende Geschichte der legendären Killerin Jokak, die für eine geheime Organisation arbeitet. Doch ihre Welt wird auf den Kopf gestellt, als sie von einem mysteriösen Verfolger namens Tuwu gejagt wird. Ihre blutige Auseinandersetzung sorgt für ständige Spannung und Nervenkitzel.





Regisseur Min Gyu-dong sowie die Schauspielerin Lee Hye-young und der Schauspieler Kim Sung-cheol nahmen an der Berlinale teil. Am 13. Februar waren sie bei der Eröffnungszeremonie dabei, bevor der Film am 16. Februar bei der Weltpremiere erstmals vor einem internationalen Publikum gezeigt wurde. Die Premiere vor der offiziellen Veröffentlichung wurde mit großem Interesse von Fachleuten und Medien verfolgt.





Besonders interessant ist die ungewöhnliche Rolle einer Killerin in ihren 60ern. Zusammen mit der Mischung aus Action und emotionaler Tiefe weckt der Film große Erwartungen. Nach der Berlinale wird "Pa-gwa" voraussichtlich im Frühjahr 2025 in den Kinos zu sehen sein.