LE SSERAFIM beginnt wieder Aktivitäten

ⓒ SOURCE MUSIC

Die koreanische Gruppe LE SSERAFIM will wieder Aktivitäten beginnen.

Zuerst einmal ist die Herausgabe eines neuen Albums geplant. Die Veröffentlichung ist für den 14. März vorgesehen und die Sängerinnen haben am 3. März drei Videos mit Auszügen aus Liedern, die im neuen Werk enthalten sein werden, auf sozialen Medien hochgeladen. Das hat natürlich bei Musikliebhabern gleich großes Interesse geweckt.

Ein weiteres Projekt steht bereits in den Startlöchern. Im April soll ein Konzert in Incheon veranstaltet werden und es wird der Auftakt zu einer Welttournee sein. Im Jahr 2023 haben sie eine Konzerttour durch asiatische Städte veranstaltet, aber die Sängerinnen wollen dieses Mal auch die nordamerikanische Region besuchen. Es wird ihre erste Worldtour sein. Bei den Konzerten haben LE SSERAFIM angekündigt, nicht nur Lieder aus ihrem bisherigen Alben zu singen, sondern natürlich auch Werke aus ihrem neuen fünften Album.

Auch wenn das neue Werk schon bereit steht, ist die Beliebtheit des Liedes „CRAZY“ ist weiterhin deutlich zu erkennen. Auch in dieser Woche steht das Lied in den britischen Official Physical Single Charts. Obwohl das Lied schon vor sechs Monaten auf den Markt gekommen war, war es zuletzt drei Wochen in Folge in diesen Charts zu sehen.