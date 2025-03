Sänger Wheesung verstorben: Todesursache wird untersucht

ⓒ YONHAP News

Am 10. März wurde der südkoreanische Sänger Wheesung (bürgerlich Choi Wheesung) tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der 43-Jährige, der in der Musikszene als talentierter Künstler bekannt war, wurde gegen 18.30 Uhr mit Herzstillstand in einem Apartment in Gwangjin-gu entdeckt. Die Feuerwehr, die aufgrund eines Notrufs seiner Mutter anrückte, konnte nur den Tod des Sängers feststellen.





Die Polizei hatte umgehend eine Obduktion angeordnet, die am 12. März durchgeführt wurde, um die genaue Todesursache zu klären. Aktuell wird untersucht, ob ein Verbrechen vorliegt, allerdings gibt es bislang keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Zudem prüft die Polizei, ob Wheesung einen Abschiedsbrief hinterlassen hat.





Die Familie des Verstorbenen hat mitgeteilt, dass die Trauerfeier ab dem 14. März im Samsung-Seoul-Krankenhaus stattfinden wird. Trotz des Wunsches, die Zeremonie im engsten Kreis der Familie abzuhalten, sollen auch Fans die Möglichkeit erhalten, Abschied zu nehmen. Die Familie bat darum, in dieser schweren Zeit Rücksicht auf die Privatsphäre zu nehmen.