Designerin Kim Jae-yoon erhält internationale Auszeichnungen

ⓒ Getty Images Bank

Die koreanische Motion-Graphic Designerin Kim Jae-yoon sorgt mit ihrem Werk „Was uns bewegt“ (What Drives You?) für Aufsehen auf der internationalen Designbühne. Ihre einzigartigen Animationen wurden mit renommierten Preisen wie dem Goldenen Muse Award, dem Goldenen Vega Award und dem GDUSA Excellence Award ausgezeichnet.





Kim kombiniert in ihren Arbeiten geschickt Typografie mit Motion Graphics, um starke emotionale Botschaften visuell zu vermitteln. In „Was uns bewegt“ beschäftigt sie sich mit den treibenden Kräften des Lebens und setzt acht zentrale Begriffe wie „Happiness“ und „Challenge“ kreativ um. Die Darstellung von „Happiness“ besticht durch lebendige Farben und dynamische Muster, während „Challenge“ die Dynamik von Herausforderungen mit verzerrten Animationen spürbar macht.





Heute arbeitet Kim bei der New Yorker Agentur Hello Monday und hat bereits für globale Marken wie Google und Microsoft beeindruckende Projekte umgesetzt. Ihre Designs zeichnen sich durch eine einzigartige Mischung aus kulturellen Einflüssen und kreativer Experimentierfreude aus. Mit ihrem innovativen Ansatz und ihrer Fähigkeit, Emotionen visuell darzustellen, wird Kim Jae-yoon auch in Zukunft eine wichtige Stimme in der Welt der Motion Graphics bleiben.