When Life Gives You Tangerine: Neue Netflix-Serie begeistert weltweit

ⓒ NETFLIX

Die Netflix-Serie When Life Gives You Tangerines hat in kurzer Zeit weltweit großes Aufsehen erregt. Seit ihrer Veröffentlichung am 7. März erreichte sie innerhalb von nur drei Tagen 3,6 Millionen Aufrufe und sicherte sich Platz vier in den globalen Netflix-Top-10 der nicht-englischen Serien. Der internationale Erfolg ist bemerkenswert, da die Serie in Südkorea sowie in Ländern wie Hongkong, Indonesien, Japan und Peru unter den Top 10 rangiert.





When Life Gives You Tangerines erzählt die Geschichte von Ae-sun (gespielt von IU) und Gwan-sik (gespielt von Park Bo-gum), die ihre Erlebnisse über die vier Jahreszeiten ihres Lebens hinweg teilen. Die Serie behandelt nicht nur die Herausforderungen der Jugend, sondern auch die universellen Aspekte des Lebens.





Zur Veröffentlichung wurden exklusive „Behind-the-Scenes“-Bilder veröffentlicht, die die angenehme und warme Atmosphäre der Dreharbeiten zeigen. Besonders die Szenen, in denen Ae-sun und Gwan-sik in einem Blumenfeld oder in intimen Momenten zu sehen sind, vermitteln die emotionale Tiefe der Serie. Diese Einblicke steigern die Vorfreude auf den zweiten Teil, der am 14. März auf Netflix erscheint.