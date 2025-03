Seventeen gewinnt vier Auszeichnungen bei den Gold Disc Awards in Japan

ⓒ PLEDIS Entertainment

Seventeen hat bei den 39. Gold Disc Awards in Japan insgesamt vier Auszeichnungen gewonnen. Die K-Pop-Gruppe konnte ihren Erfolg aus dem letzten Jahr fortsetzen und wurde erneut in der Kategorie Bester asiatischer Künstler geehrt. Ihr Best-of-Album 17 IS RIGHT HERE wurde als Album des Jahres und in der Kategorie Bestes 3 Album ausgezeichnet. Zudem erhielt das Mini-Album SPILL THE FEELS ebenfalls den Titel Beste drei Alben in der Asien-Kategorie.





Die Girlgroup ILY:IT feierte ebenfalls einen großen Erfolg. Mit ihrem Hit Magnetic räumten sie gleich drei Preise ab: Song des Jahres durch Downloads, Song des Jahres durch Streaming und Beste fünf Songs durch Streaming. Diese Auszeichnungen belegen den großen Erfolg der Gruppe.





Weitere Gewinner des Abends waren Aespa, die den Titel Bester neuer Künstler in Asien erhielten, sowie Stray Kids, deren Album GIANT und das Musikvideo ihrer MANIAC-Tour ebenfalls ausgezeichnet wurden. Auch Gruppen wie BLACKPINK, ZeroBaseOne und NextJeans konnten sich über bedeutende Auszeichnungen freuen.





Die Gold Disc Awards, die seit 1987 von der Japan Record Association organisiert werden, würdigen herausragende Leistungen in der Musikindustrie in Japan und Asien.