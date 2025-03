Koreanische Unterhaltungsshows erobern Netflix

ⓒ NETFLIX

In den letzten Jahren hat Netflix zunehmend koreanische Unterhaltung in sein Angebot aufgenommen und damit den koreanischen Unterhaltungsmarkt ordentlich aufgemischt. Besonders auffällig ist der Erfolg der neuen "Daily Variety Shows", die der Streaming-Dienst seit kurzem präsentiert. Diese kurzen, leichten Formate sind vor allem bei der jüngeren Generation beliebt und bieten eine frische Alternative zu den traditionellen TV-Programmen. Shows wie Crazy Restaurant oder Driver haben sich schnell zu Hits entwickelt und begeistern nicht nur Zuschauer in Südkorea, sondern auch international.





Was Netflix von den klassischen TV-Sendern unterscheidet, ist die Herangehensweise an die Programmgestaltung. Während die traditionellen Sender häufig auf längere, tiefgründigere Formate setzen, verfolgt Netflix eine Strategie mit kurzen, abwechslungsreichen Programmen, die sich flexibel in den Alltag der Zuschauer integrieren lassen. Dieser Ansatz kommt besonders gut an, da viele der Formate eine breite Zielgruppe ansprechen, von denen auch internationale Zuschauer nicht unberührt bleiben. Der Erfolg dieser Shows zeigt, wie sehr Netflix die Grenzen zwischen lokaler und globaler Unterhaltung verwischt und koreanische Inhalte auf der Weltbühne etabliert.





Das wachsende Interesse an koreanischen Serien, begünstigt durch den internationalen Erfolg von Squid Game, hat auch die Türen für koreanische Unterhaltungsshows geöffnet, die nun weltweit an Popularität gewinnen. Netflix bleibt dabei nicht nur ein Plattformanbieter, sondern fördert aktiv kreative Formate, die sowohl auf dem heimischen Markt als auch international Anklang finden.