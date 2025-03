Taeyeon feiert zehn Jahre Solo-Karriere mit spektakulärem Konzert

ⓒ SM Entertainment

Taeyeon, die als „K-Pop-Queen“ gefeiert wird, hat kürzlich mit ihrem Konzert The Tense ihr zehnjähriges Solo-Debüt gefeiert. Vom 7. bis 9. März 2025 fand das Spektakel im KSPO Dome in Seoul statt, das für ihre Fans zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. Die Konzerte waren im Nu ausverkauft, und zusätzlich wurden Plätze freigegeben, um dem enormen Ansturm gerecht zu werden. Auch weltweit konnten Fans das Event über Livestreams und in Kinos verfolgen.





Das Konzert war eine Reise durch Taeyeons musikalische Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ein Konzept, das sich in jeder Sekunde widerspiegelte. Sie präsentierte nicht nur ihre bekannten Hits wie I, INVU und Weekend, sondern auch neue Werke wie Letter to Myself, die ihre persönliche Entwicklung und künstlerische Reise zum Ausdruck brachten. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und Bühnenpräsenz zog Taeyeon das Publikum in ihren Bann. Besonders auffällig war die Wahl spezieller Düfte, die die Emotionen der Musik verstärkten und das Konzert zu einem multisensorischen Erlebnis machten.





Taeyeon zeigte sich sichtlich bewegt von der Unterstützung ihrer Fans und sprach ihnen ihren tiefen Dank aus. Nach dem großartigen Erfolg dieses Konzerts wird sie ihre Tour in weiteren asiatischen Städten fortsetzen, sodass auch internationale Fans die Gelegenheit haben, ihre Live-Performance zu erleben.