Jennies Album wird mit Spannung erwartet

Das US-amerikanische Magazin Billboard hat Jennie zu den Künstlern gezählt, deren Lieder man in diesem Monat unbedingt gehört haben sollte. In dieser Liste gibt es insgesamt 15 Alben, darunter das von Jennie.

Billboard meinte, dass Jennie, Mitglied von Blackpink, nun ihren Vertrag mit YG Entertainment nicht verlängert und ihr eigenes Label gegründet habe. Das neue Album sei das erste reguläre Album bei dem neuen Label.

Im Album „RUBY“ sind insgesamt 15 Titel zu finden, und verschiedene Stars haben mitgewirkt wie Childish Gambino, Dua Lipa, Doechii und Dominic Fike.

Das Magazin hatte aber zuvor bereits Jennie in den höchsten Tönen gelobt. Am 8. März schrieb Billboard, dass Jennie unendliches Potential besitzen würde und ihre neuen Werke mit ihrem Charisma vorstellen würde.

Das neue Album der Sängerin wurde am 7. März herausgegeben. Am 6. und 7. März hat sie bereits in Los Angeles einen Soloauftritt absolviert, am 10. März stand sie in New York auf der Bühne und am 15. März traf sie ihre inländischen Fans in Incheon.