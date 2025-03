Paul Kim gibt erfolgreich Konzert in Thailand

ⓒ WHYES ENTERTAINMENT

Paul Kim hat jüngst mit seinen Liedern seine thailändischen Fans begeistert. Am 8. März stand er in Bangkok auf der Bühne. Im letzten Monat hat er bereits in Seoul vier Konzerte veranstaltet und alle Plätze waren natürlich besetzt. Auch die Tickets für den Auftritt in Thailand waren alle ausverkauft. Paul Kim ist kein Idolstar, sondern ein Solosänger, der Balladen singt. Daher ist dies ein bemerkenswertes Ergebnis.

In den insgesamt 120 Minuten hat er mit tollen Liedern bewiesen, dass er einer der repräsentativen Balladensänger Koreas ist. Er hat sein Konzert mit seinem Song „Hallo“ begonnen, es folgten viele Hitsongs, die er im Laufe der vergangenen zehn Jahre veröffentlicht hatte. Er hatte auch noch etwas Besonderes für seine Fans vorbereitet. Er stand mit einem thailändischen Star gemeinsam auf der Bühne und trug Lieder vor. Sänger und Schauspieler Nunew traf Kim nach einem Jahr wieder, er hatte im letzten März mit ihm ein Kollabolied veröffentlicht.

Nach dem erfolgreichen Auftritt wird er noch an den „The Guitar Mag Awards“ in Thailand teilnehmen. Im April wird er dann nach Indonesien reisen und dort ebenfalls Konzerte veranstalten.