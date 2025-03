Koreanische Stars bei iHeartRadio Wango Tango

ⓒ iHeartRadio

Im Mai steht ein berühmtes Festival in den USA an. Es ist das Festival iHeartRadio Wango Tango. Es wurde bekannt gegeben, dass viele koreanische Stars zu diesem Festival eingeladen wurden.

Das Fest soll am 10. Mai veranstaltet werden und an dem Tag werden viele Stars wie NMIXX, Hearts2Hearte, xikers, Doja Cat, Meghan Trainor, Gwen Stefani, David Guetta und viele andere auf die Bühne treten.

Die Girlgroup Hearts2Hearts ist erst zwei Wochen alt und wurde bereits zu einem berühmten Festival eingeladen. Sie werden an dem Tag ihren Debütsong “The Chase“ und natürlich auch weitere Songs wie „Butterflies“ vortragen. Es ist für eine noch so junge Gruppe eine Ehre, gleich nach dem Eintritt in die Musikwelt zu einem so renommierten Festival eingeladen zu werden.

Die Gruppe NMIXX will am 17. März mit ihrem vierten Minialbum in die Musikwelt zurückkehren. Ein Lied im Album soll „Know About Me“ heißen. Es soll wieder für ein besonderes Konzept stehen, daher sind die Fans bereits sehr gespannt.

Auch die Boyband xikers will auf der Bühne von Wango Tango stehen. Die Jungs gehören zu den repräsentativen Boygroups der fünften Generation und nehmen als einzige Boyband des K-Pop teil, daher ist man besonders auf den Auftritt gespannt. Davor werden sie noch Anfang Mai in Seoul ein Konzert veranstalten, anschließend geht es auch schon gleich weiter nach Amerika. Am 7. Mai ist ein Konzert in New York geplant. Weitere Städte werden im Mai besucht.