Ehemaliger Eishockeyspieler und Autor, Dr. Martin Hyun

Unser heutiger Gast hat sich in ganz unterschiedlichen Bereichen einen Namen gemacht. Sein Name ist Dr. Martin Hyun, ein ehemaliger Eishockey-Profi, heute Autor und Verfechter von Diversität im Sport.

Als erster koreanischstämmiger Spieler in der Deutschen Eishockey Liga fand er sowohl in Deutschland als auch in Korea Beachtung. Nach seiner Sportkarriere widmete er sich dem Schreiben und setzte sich intensiv mit seiner Identität als Nachkomme koreanischer Gastarbeiter auseinander. Doch sein Engagement reicht über das Schreiben hinaus – mit dem Verein „Hockey is Diversity“ fördert er junge Talente und setzt sich für Chancengleichheit im Sport ein.

In unserer heutigen Sendung spricht er über seine Erfahrungen, seinen Werdegang als Autor und seine Vision einer inklusiveren Gesellschaft.