Jeonju Filmfestival würdigt Regisseur Bae Chang-ho mit Retrospektive

Das Jeonju International Film Festival widmet sich in seiner 26. Ausgabe (30. April – 9. Mai) dem südkoreanischen Regisseur Bae Chang-ho mit einer besonderen Retrospektive unter dem Titel "Zwischen Mainstream und Experiment".





Bae Chang-ho zählt zu den prägenden Figuren des koreanischen Kinos. Seine Filme zeichnen sich durch eine Balance zwischen publikumsfreundlicher Erzählweise und innovativen, experimentellen Elementen aus. Damit hat er sich über Jahrzehnte hinweg als einflussreicher Filmemacher etabliert.





Im Rahmen der Retrospektive werden vier Filme gezeigt, darunter die Dokumentation Bae Chang-hos "Close-Up", die erstmals auf dem Festival präsentiert wird und sich mit seiner künstlerischen Philosophie auseinandersetzt. Zudem wurden drei seiner Spielfilme digital restauriert und werden erneut auf der Leinwand gezeigt: The Winter That Year Was Warm (1984), eine bewegende Adaption eines Romans von Park Wan-seo über das Schicksal zweier Schwestern während des Koreakriegs, Hwang Jin-yi (1986), der sich durch seine ruhige und experimentelle Erzählweise auszeichnet, sowie The Dream (1990).





Bae Chang-ho wird persönlich anwesend sein und gemeinsam mit weiteren Gästen Einblicke in sein Schaffen geben. Die Retrospektive bietet Filmliebhabern die Gelegenheit, die Werke eines der bedeutendsten Regisseure Koreas neu zu entdecken.