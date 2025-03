Jennie von BLACKPINK mit „Ruby“ in Top 10 der Billboard 200

ⓒ ODD ATELIER

Mit ihrem ersten Soloalbum Ruby hat Jennie, Mitglied der weltbekannten K-Pop-Gruppe BLACKPINK, einen beeindruckenden Erfolg erzielt. Das Album stieg in der Woche nach seiner Veröffentlichung auf Platz sieben der amerikanischen Billboard 200-Charts ein, was es zu einem der erfolgreichsten Solo-Debüts einer K-Pop-Künstlerin macht. Ruby umfasst eine Vielzahl an Themen wie Geburt, Liebe, Glauben und die Höhepunkte des Lebens und bietet einen tiefen Einblick in Jennies künstlerische Reise. Besonders hervorzuheben ist die erste Singleauskopplung Like JENNIE, die zusammen mit Songs wie Mantra und Love Hangover den Ton auf dem Album angibt und ihm eine besondere Note verleiht.





Mit diesem Erfolg platziert sich Jennie unter den Top 10 der amerikanischen Charts, und wird damit das dritte Mitglied von BLACKPINK, das dieses Ziel als Solokünstlerin erreicht. Diese Leistung bestätigt nicht nur Jennies Talent und Vielseitigkeit, sondern auch die wachsende internationale Anerkennung von BLACKPINK und ihren Mitgliedern als Einzelkünstlerinnen. Ruby ist ein weiteres Beispiel für Jennies Fähigkeit, die globale Musikszene zu erobern und ihre eigene künstlerische Identität zu festigen.