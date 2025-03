iHeartRadio Music Awards 2025: K-Pop-Künstler feiern große Erfolge

ⓒ Big Hit Music, JYP Entertainment

Bei den diesjährigen iHeartRadio Music Awards 2025 in den USA konnte die K-Pop-Szene erneut beeindruckende Erfolge feiern. Besonders Jimin, Mitglied von BTS, wurde mit seinem Solo-Hit Who in der Kategorie K-Pop Song of the Year ausgezeichnet. Der Song hat sich mit 32 Wochen in den Billboard Hot 100 als äußerst erfolgreich erwiesen und zeigt die anhaltende internationale Popularität des Künstlers.





Auch Stray Kids konnte sich über einen bedeutenden Erfolg freuen. Ihr Mini-Album ATE wurde in der Kategorie K-Pop Album of the Year geehrt, nachdem es die Spitze der Billboard 200 erobert hatte, was ein weiterer Beweis für den globalen Erfolg der Gruppe ist.





Die Auszeichnung K-Pop Artist of the Year ging an ATEEZ, die mit ihrem Album Golden Hour und einer erfolgreichen Welt-Tournee weiterhin große Erfolge feiern. In der Kategorie K-Pop Best New Artist wurde die Girlgroup ILY für ihren Hit Magnetic ausgezeichnet.





Zudem sicherte sich Yeonjun von Tomorrow x Together mit dem Song GGUM den Preis für die Favorite K-pop Dance Challenge. Die iHeartRadio Music Awards, die seit 2014 verliehen werden, sind ein bedeutendes Event, das die internationale Musikszene würdigt und K-Pop als festen Bestandteil der globalen Musiklandschaft anerkennt.