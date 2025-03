Bobby Kim kehrt mit Morning Routine nach drei Jahren zurück

ⓒ ATTRAKT

Der südkoreanische Sänger Bobby Kim, bekannt für seine markante Soul-Stimme, kehrt nach drei Jahren mit einem neuen Song zurück. Morning Routine wird am 21. März veröffentlicht und es wird erwartet, dass der Song die Fans mit Bobby Kims unverwechselbaren Soul- und R&B-Stil erneut in den Bann zieht. Der Song, der von Tablo (Epik High) geschrieben und von Bobby Kim selbst komponiert wurde, kombiniert ruhige R&B- und Soul-Klänge, die gut zu seiner einfühlsamen Stimme passen.

In Morning Routine geht es um einen entspannten Morgen mit einem geliebten Menschen – ein Thema, das durch Bobby Kims gefühlvolle Stimme besonders zur Geltung kommt. Der Song ist die erste Veröffentlichung aus seinem bevorstehenden Mini-Album Part of Me, das im April erscheinen soll. Fans können sich auf eine Mischung aus berührender Musik und emotionaler Tiefe freuen.