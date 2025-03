Deutscher Reise-Influencer, Luca Pferdmenges

Zum ersten Mal seit fünf Jahren hat Nordkorea für eine kurze Zeit westlichen Touristen die Einreise ermöglicht. Einer von ihnen ist der deutsche Reise-Influencer Luca Pferdmenges. Seine Eindrücke aus einem Land, das für die meisten nach wie vor weitgehend unbekannt ist, sorgten weltweit für Aufsehen.





ⓒ Luca Pferdmenges

Wie lief die Einreise ab? Welche Regeln galt es zu beachten? Und was hat ihn vor Ort besonders überrascht? Diesen und weiteren Fragen widmen wir uns in dieser Ausgabe in einem ausführlichen Gespräch mit Luca Pferdmenges. Außerdem spricht er über seinen Alltag als Reise-Influencer und darüber, wie er es geschafft hat, in dieser Branche erfolgreich Fuß zu fassen.