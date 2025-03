Taeyeon hat als erste ausländische Sängerin im Taipei-Hallenstadion gestanden

ⓒ SM Entertainment

Die koreanische Sängerin Taeyeon hat jüngst in Taipei ein Konzert veranstaltet und das in einem Hallenstadion oder Dome mit insgesamt 35.000 Sitzen. Sie ist erst die dritte ausländische Sängerin, die in dieser riesigen Konzerthalle aufgetreten ist. Die beiden Stars vor ihr waren Stars aus dem chinesischen Sprachraum.

Taeyeon startete ihren Auftritt mit dem Lied „Fabulous“, es folgten ihre beliebten Solosongs „I“, „Why“, „Four Seasons“, „Weekend“, „INVU“, „To, X“ und viele weitere. Sie ist schon zehn Jahre als Solosängerin tätig und man konnte an den Liedern gut erkennen, was sie in den letzten zehn Jahren alles erreicht hat.

Taeyeon brachte auch ihre Dankbarkeit dafür zum Ausdruck, dass sie ihre Fans immer so hautnah erleben könnte. Sie sei glücklich, dass so viele Fans gekommen seien. Sie hoffe, dass sie gemeinsam eine schöne Zeit verbringen könnten.

Taeyeon will am 29. März in Manila auftreten und damit ihre Asientournee fortsetzen.