The Boyz veröffentlichen drittes reguläres Album

Die Boyband The Boyz hat am 17. März ihr drittes reguläres Album herausgegeben. Darauf befinden sich viele Lieder, die man von den Jungs genauso auch erwarten würde. Mit dem Lied „VVV“ haben sie sich aber an ein für sie neues Genre herangewagt. Für das Musikvideo wurde sogar eine Szene gedreht, in der sie boxen, was ihnen wohl viel Spaß gemacht hat. Die Melodie ist eingängig und passt damit bestens zum Titel des Albums „Unexpected“.

Da ein Mitglied vor der Veröffentlichung des neuen Albums seinen Wehrdienst antreten musste, denken The Boyz, dass das Album besonders bedeutungsvoll sei. Außerdem ist es ihre erste Veröffentlichung auf einem neuen Label. Daher hätten sich die Mitglieder besonders viel Mühe gegeben und seien mit dem Ergebnis jetzt sehr zufrieden.

Ein Neuanfang also, und der scheint perfekt gelungen zu sein.