LE SSERAFIM beliebt mit “HOT“

Die Girlgroup LE SSERAFIM ist mit einem neuen Werk in die Musikwelt zurückgekehrt. Am 15. März, also einen Tag nach der Herausgabe der neuen Platte, wurde das Lied „HOT“ aus dem fünften Minialbum bei Spotify über 1,43 Millionen mal abgerufen. Daher kam der Song nach nur einem Tag auf Platz 175 von Daily Top Song Global. LE SSERAFIM sind die einzige K-Pop-Group auf dieser Liste.

Das Lied „HOT” ist besonders in den USA "hot". Denn dort wurde es über 369.000 mal gestreamt. 26 Prozent aller Abrufe entfallen auf dieses Land.

Aber nicht nur bei Spotify sind die Sängerinnen gefragt, sie stehen auch bei iTunes auf vorderen Plätzen.

Am 14. März standen LE SSERAFIM bereits bei KBS2 auf der Bühne, und traten dann auch in anderen Musiksendungen auf. Die Aufzeichnung des Auftritts bei KBS wurde auf YouTube oft und gerne gesehen, über 1,2 Millionen Mal.