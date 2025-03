Abstimmungsportal KTOPSTAR ermittelt wieder die gefragtesten Stars

ⓒ SM Entertainment

Es gibt ein globales Abstimmungsportal zu den beliebtesten K-Pop-Stars: KTOPSTAR. Dort wurde eine neue Abstimmung gestartet. Vom 10. März bis 17. März wurde gefragt, wer der beliebteste Idolstar (männlich und weiblich) sei. Demnach hat EXO den ersten Platz der Liste „Beliebtester Idolstar“ belegen können.

Es herrschte harte Konkurrenz und nach EXO kamen ONE PACT und POW jeweils auf Platz zwei und drei.

EXO debütierte im April 2012, die Gruppe wird also bald 13 Jahre alt. Die Sänger waren früher sehr beliebt und werden mittlerweile schon als „K-Pop-Legenden“ bezeichnet. Mittlerweile sind die Mitglieder mehr solo aktiv. Einzelne Mitglieder wollen Solokonzerte veranstalten und Soloalben herausgeben, andere wollen in TV-Serien auftreten.

Bei den Sängerinnen konnte sich IU durchsetzen. Zurzeit ist sie auch als Schauspielerin erfolgreich. Derzeit läuft bei Netflix die Serie “When Life gives you Tangerines“, die nicht nur in Korea, sondern auch in anderen Regionen weltweit viel gesehen wird. Nach IU folgen Kep1er und Secret Number.